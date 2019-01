Conte avvistato vicino alla sede dell'Inter: "Qui per una passeggiata. Contatti? Dai...". Marotta: "Milano è grande, fiducia in Spalletti"

31/01/2019

L'ombra di Antonio Conte continua ad aleggiare su Luciano Spalletti . Nonostante le smentite di rito , infatti, l'ex tecnico del Chelsea è stato intercettato a Milano vicino alla sede dell'Inter (Foto "BEIN SPORT"). "Il futuro? Una bella passeggiata in via Montenapoleone", ha detto Conte rispondendo alla domanda di un giornalista di 'BeIN Sports'. "Contatto con l'Inter? Dai... Italia? Sono in Italia... Adesso finisco la passeggiata e torno a Torino".

MAROTTA: "CONTE? MILANO E' GRANDE. FIDUCIA IN SPALLETTI"

"Conte a Milano? Milano è una grande città, non solo bella. Mi sembra legittimo che un cittadino come Conte possa passeggiare in centro". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta sull'avvistamento dell'ex tecnico del Chelsea vicino alla sede dell'Inter. "Abbiamo Spalletti che sta facendo bene - ha proseguito il dirigente nerazzurro prima della sfida di Coppa Italia contro la Lazio - Siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha massima fiducia in lui".