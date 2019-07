Calciomercato Inter, Karamoh al Parma per 13 milioni più il 50% sulla futura rivendita

11/07/2019

Scommessa persa? Nient'affatto. L'Inter lo ha preso dal Caen a 19 anni e un solo campionato in Ligue 1 pagandolo 6,5 milioni, non c'è bisogno di calcolare gli ammortamenti per capire che in bilancio il club ha realizzato un'importante plusvalenza con la sua cessione. Dal punto di vista tecnico, Karamoh si è messo in luce nel girone di ritorno del primo anno di Spalletti conquistando San Siro con dribbling, sgroppate e soprattutto il gran gol al Bologna, nella sua prima gara da titolare.



L'estate successiva, però, il giovane francese è tornato in patria per avere la possibilità di giocare di più, a Bordeaux, e non sempre l'ha fatto, soprattutto nella seconda parte della stagione. Ha chiuso con 3 gol, ma non è un centravanti e il Parma si aspetta da lui quel tocco di qualità in più che, soprattutto quando non c'era Gervinho, l'anno scorso mancava. Per Karamoh, che ha firmato un quinquennale da 1,3 milioni a stagione, è un trampolino di lancio ideale: non resta che salirci su e tuffarsi.