Barcellona, Bartomeu: "Abbiamo parlato con l'Inter di Lautaro ma trattativa ferma"

L'AMMISSIONE

Scaduta martedì scorso la clausola valida per il mercato estero, l'unico modo che il Barcellona ha per acquistare Lautaro Martinez è trattando con l'Inter anche se la stessa società blaugrana ammette la fase di stallo. "Qualche settimana fa abbiamo parlato con l'Inter di Lautaro ma ora come ora la trattativa è ferma. Siamo in una fase di studio" le parole a TV3 di Bartomeu, presidente del Barça,

Il numero uno degli spagnoli però non è preoccupato: "Il prossimo mercato sarà molto particolare, i top club saranno limitati dai problemi economici conseguenti alla pandemia ma noi saremo sempre protagonisti del calciomercato".

In Spagna restano convinti di strappare il Toro all'Inter a fine luglio-inizio agosto, puntando sull'accordo già raggiunto con il giocatore (contratto da 60 milioni in 5 anni). L'ottimismo iberico però si scontra con le volontà nerazzurre, l'attaccante non è in vendita e Conte se lo terrebbe stretto: il via libera arriverebbe solo per la famosa 'offerta irrinunciabile' e che verosimilmente corrispondere a 90 milioni di euro cash più una contropartita tecnica gradita anche perché ufficialmente Lautaro non ha mai comunicato ai vertici interisti la volontà di essere ceduto.