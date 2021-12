Ajax, Onana spaventa l'Inter: "Il Barça è la mia prima opzione"

LE PAROLE

Il portiere dell'Ajax sul chiacchierato accordo con l'Inter: "Si dicono tante cose, ma per il momento non c'è nulla"

André Onana torna a parlare del suo futuro e manda un messaggio all'Inter: "Se il Barcellona è la mia prima opzione? Ovviamente - le parole del portiere camerunese a Sport -. È casa mia ed è dove sono cresciuto. Sono in continuo contatto con il Barça. Ho un ottimo rapporto con l'ambiente da quando me ne sono andato. Accordo con l'Inter? Si parla di tante altre cose, parlano anche di Arsenal... Ma al momento non c'è nulla". Getty Images

Onana, rientrato da poco da una lunga squalifica per doping (era risultato positivo a un diuretico prescritto alla moglie) ha annunciato già da tempo che non avrebbe rinnovato il proprio contratto con l'Ajax e che nell'estate 2022 si sarebbe accasato altrove: "Quando apri una porta, finisci per chiuderla un giorno. È arrivato il momento di aprirne un'altra. Abbiamo fatto tutto il possibile qui e abbiamo fatto la storia. Questa è la fine ed è tempo di costruire un nuovo percorso. Abbiamo diverse squadre interessate, ma non ne abbiamo ancora scelta nessuna. Non si sa mai cosa può succedere, perché nel calcio non ci sono certezze. Aspettiamo di vedere quale progetto ci piace di più, è importante valutare l'aspetto sportivo. Il Barça continua ad essere uno dei 'top' del mondo".