Il Manchester United ha inviato all'Inter un ultimatum per la trattativa che riguarda Romelu Lukaku. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, i Red Devils hanno ribadito al club nerazzurro che non bastano i circa 60 milioni offerti fino ad ora per l'attaccante belga. Lukaku è valutato non meno di 83 milioni. Il Manchester ha indicato all'Inter di voler risolvere la questione una volta per tutte al più presto, visto che il mercato inglese chiude l'8 agosto e che in caso di partenza di Lukaku si dovrebbe trovare un sostituto all'altezza in tempi strettissimi.