Inter, ufficiale l'addio a Carboni: non è più l'allenatore della Primavera

Il tecnico classe 1971 è entrato nel Settore Giovanile dell'Inter nel 2024 da allenatore dell'Under 18: per Carbone si è trattato di un nuovo capitolo di una storia nerazzurra che aveva già vissuto da calciatore, quando tra il 1995 e il 1996 Benny ha collezionato 43 presenze e 3 gol con la maglia dell'Inter.