Inter, stretta per Emerson Palmieri: c'è l'offerta

MERCATO NERAZZURRO

La stretta per arrivare a Emerson Palmieri c'è e ora si passa alle offerte. O, quantomeno, cominciano le prime schermaglie tra Inter e Chelsea per definire il passaggio in nerazzurro del difensore. Secondo le ultime informazioni l'Inter avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro più altri 5 di bonus.

Marina Granovskaia, che tiene in mano le redini del club londinese, ha da tempo messo come prezzo per l'esterno 30 milioni di euro. La sensazione, tuttavia, è quella che con 25+5 si possa chiudere l'affare.

Attualmente Emerson Palmieri guadagna 3 milioni di euro a stagione, ma grazie al Decreto Crescita Marotta è riuscito ad arrivare a un quinquennale da 4 mln.

Con l'arrivo del brasiliano, naturalizzato italiano, Conte avrà una coppia super di esterni visto che ci sarà anche Achraf Hakimi.