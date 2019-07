C'è anche il Boca Juniors tra i club interessati a Mauro Icardi. Lo riporta Fox Sport Argentina, parlando di un sondaggio dei dirigenti Xeneizes per Maurito. L'ex capitano nerazzurro però difficilmente tornerà in patria, un po' per motivi personali, un po' perché l'Inter non prende in considerazione l'ipotesi del prestito, ma solo quella della cessione a titolo definitivo.