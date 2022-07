Inter, Skriniar saluta il suo ritorno in campo: "La prima". I tifosi nerazzurri esultano

INTER

Lo slovacco sempre più verso la permanenza in nerazzurro

Milan Skriniar torna in campo con la maglia dell'Inter e i tifosi nerazzurri esultano come per un gol. Uno dei momenti clou del match di Cesena contro il Lione è stato dunque quello che ha segnato l'ingresso del difensore slovacco nel corso del secondo tempo: un rientro atteso dal giocatore stesso ma forse ancora di più dal popolo interista che ora spera e crede sempre più nella sua permanenza. E lo stesso Skriniar, a fine partita, ha postato sul proprio profilo social due parole che lasciano intendere quale sia la sua volontà: "La prima". Un modo per chiarire che per lui, quello di ieri sera, è solo il primo passo di una stagione in cui si vede ancora perno della difesa di Simone Inzaghi.

I segnali che la permanenza di Skriniar diventa giorno dopo giorno qualcosa di altamente probabile se non ancora certo insomma non mancano. La volontà del giocatore è chiara, tanto quanto quella di rinnovare il proprio legame con l'Inter non appena finirà il mercato, la speranza dei tifosi nerazzurri ancora di più. Il suo ingresso in campo e ogni suo intervento sono stati salutati da ovazioni e applausi, a testimonianza di un "amore" incondizionato. Volontà e speranza condivisiva in pieno da Simone Inzaghi e dallo stesso management nerazzurro, da Marotta ad Ausilio, pronti a blindare lo slovacco. Da capire ancora invece la posizione della proprietà, del presidente Steven Zhang che di fronte a una offerta da 70 milioni potrebbe invece vacillare. Offerta che però, al momento, non è arrivata e a quanto pare difficilmente potrà giungere nella sede di Viale della Liberazione: il Psg, a lungo interessato allo slovacco, non si è mai spinto oltre i 50/55 milioni e non sembra intenzionato, ora come ora, a tornare alla carica.

SIMONE INZAGHI: "COL LIONE UN BUONISSIMO TEST: HO AVUTO LE RISPOSTE ATTESE"

"È stato un buonissimo test, contro un’ottima squadra che sapevamo essere più avanti di noi nella preparazione e che ha grande qualità – ha dichiarato Simone Inzaghi ai microfoni di InterTV a margine del 2-2 con il Lione -. Ho visto le cose che cercavo, la squadra che è stata bene in campo e ho avuto delle ottime risposte, con tante occasioni anche nel primo tempo. La condizione sta crescendo e ho visto il giusto spirito. I ragazzi sono stati squadra e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che stiamo provando in allenamento, per questo sono molto soddisfatto. Sapevamo di dover affrontare dei test impegnativi nel precampionato ma era quello che volevamo. I tifosi? Sappiamo di avere grande sostegno da parte dei nostri tifosi – ha concluso il Mister -. Già in queste amichevoli si sente la passione degli interisti, che ci ha accompagnato anche in tutta la scorsa stagione. Noi stiamo lavorando duro per cercare di dare loro delle soddisfazioni".