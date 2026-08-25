Inter, sirene turche per Kamate. Topalovic piace in B

L'Inter organizza il futuro dei suoi giovani. Dopo il flirt con l'Espanyol, ci sono anche richieste dalla Turchia per Issa Kamate. Il francese classe 2004 partirà a titolo definitivo con i nerazzurri che manterranno un'ampia percentuale (con gli spagnoli si trattava intorno al 40/50%) sulla futura rivendita. Diversi invece i ragionamenti per Luka Topalovic. Il centrocampista classe 2006 è uno degli elementi che si è messo maggiormente in mostra nella passata stagione in Serie C con l'under23 e i vertici nerazzurri vorrebbero metterlo alla prova in categorie superiori. Sul fantasista sloveno, secondo quanto riportato da Pasqaule Guarro, ci sono diverse squadre di B: Catanzaro, Juve Stabia ed Empoli.