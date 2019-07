In casa Inter la pista Milinkovic-Savic sembra sempre meno percorribile e i nerazzurri avrebbero cambiato obiettivo. In particolare, stando a FcInterNews.it, nel mirino di Marotta sarebbe finito Arturo Vidal. Il giocatore è in uscita dal Barcellona e i dirigenti dell'Inter avrebbero già parlato con il suo suo agente per un primo sondaggio esplorativo. L'affare potrebbe andare in porto però solo negli ultimi giorni del mercato con la formula del prestito, col nodo ingaggio (9 mln a stagione) che rende l'operazione comunque molto complicata.