Inter, agente di Donnarumma in sede: "Gigio in nerazzurro? Hanno già un portiere..."

Una visita in sede accende le voci di mercato: Vincenzo Raiola, agente tra gli altri di Donnarumma e del giovane Cocchi, è stato intercettato sotto gli uffici di viale della Liberazione, quartier generale dell'Inter. "Qui per Gigio? Un portiere l'Inter già ce l'ha, per ora è tutto tranquillo", ha detto il procuratore, spegnendo ancora una volta le voci di un possibile approdo del portiere ex Milan in nerazzurro. Anche se, ipotizzando una cessione di Sommer, il procuratore dell'azzurro non ha chiuso del tutto: "Ah beh, se lo vendono è un altro conto. Però non abbiamo parlato assolutamente di Gigio, non è oggi un discorso. Non è mai partito un discorso con l'Inter, l'ho detto più di una volta. Ad oggi vediamo altre cose che riguardano i giovani, stiamo parlando su come organizzare l'Under 23 e alcuni giocatori nelle giovanili". Ecco il senso della visita di Raiola in sede. Particolare attenzione sul futuro di Matteo Cocchi che con ogni probabilità non verrà aggregato al progetto under23 per giocare subito a un livello più alto: "Abbiamo parlato di Cocchi. Stiamo facendo alcune valutazioni perché sono arrivate alcune richieste da parte di club interessanti e stiamo cercando di valutare cosa sia meglio per lui, se restare o fare un’esperienza fuori. Olanda o estero in generale? Stiamo valutando un po’ tutto, ci sono cose dall’estero, altre dalla Serie A. Ma ora è presto, il ragazzo ha finito una quindicina di giorni fa l’avventura con la prima squadra negli USA per il Mondiale per Club. A breve riprenderà con la squadra, c’è tempo per capire che strada prendere".