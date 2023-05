Inter, senti Vicario: "Sono pronto per una big da protagonista"

© ipp

È stato lontano dai campi per un mese e mezzo per un problema al costato ma è tornato in tempo per blindare la salvezza del suo Empoli. Guglielmo Vicario è da due anni il portiere con più parate in Serie A. Il suo nome è da tempo accostato all'Inter, che lo considera la prima scelta in caso di addio di André Onana, inseguito dal Chelsea. Dal canto suo Vicario non vede l'ora di compiere il grande salto e si dice pronto per una big, ma non per fare la riserva: "Dopo due campionati da titolare sento di voler essere protagonista, giocando tutte le partite. Ho assaporato il gusto del campo e voglio restarci", ha detto in un'intervista a Sportweek.