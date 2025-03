Stefan De Vrij non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter. La conferma è arrivata nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Feyenoord dove il difensore olandese ha spiegato quale sarà il suo futuro: "Tornare al Feyenoord? Non lo so, non so neanche se tornerò in Olanda a giocare. L'Inter ha un'opzione per il rinnovo, quando mi comunicheranno la loro decisione mi regolerò di conseguenza e deciderò a mia volta cosa fare se non dovessi rimanere a Milano"