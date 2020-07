Inter scatenata: passi avanti per Kumbulla e accordo con Sanchez

MERCATO

L'Inter è tornata prepotentemente all'assalto di Kumbulla. La concorrenza della Lazio ha messo fretta alla dirigenza nerazzurra che ora vuole chiudere con il Verona al più presto. La cifra è comunque sostanziosa, intorno ai 30 milioni. Ecco perché si sta lavorando sulle contropartite. Il nome caldo è quello dell'attaccante della Primavera Edoardo Vergani, classe 2001, uno dei giovani più interessanti del calcio italiano.

L'Inter ha anche trovato l'accordo con Sanchez per un contratto fino al 2023. Il cileno avrebbe così la garanzia di un anno in più, rispetto all'accordo con il Manchester United, per una cifra però sicuramente inferiore ai 12 milioni annui del contratto con i red devils. Se la dirigenza nerazzurra e il giocatore sono sostanzialmente d'accordo, c'è da abbassare le pretese del club inglese. Svanita la possibilità di prolungare il prestito, lo United non ha intenzione di scendere sotto i 15 milioni per lasciare Sanchez in nerazzurro.