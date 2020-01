Inter, grandi manovre: Giroud a un passo, pressing per Eriksen

INTER

Inter scatenata sul mercato. In questa sessione di mercato, infatti, sono almeno quattro le piste calde per i nerazzurri. La prima porta dritta a Olivier Giroud, ormai a un passo dai nerazzurri. La distanza tra domanda e offerta per l'attaccante del Chelsea si è ridotta a un milione e già settimana prossima il bomber potrebbe arrivare la svolta decisiva. Passi avanti si registrano anche sul fronte Ashley Young, non convocato per la prossima gara dello United e sempre più vicino a un accordo con l'Inter. (ancora da capire se per gennaio o giugno).

Discorso diverso invece per Eriksen e Vidal, gli altri due osservati speciali di Marotta. I nerazzurri continuano a seguire da vicino la situazione del centrocampista del Tottenham e starebbero cercando di accelerare i tempi della trattativa per regalare subito a Conte un rinforzo di qualità in mediana. E proprio in questa direzione andrebbe letta la presenza a Milano dell'agente del danese, che chiede un ingaggio di 10 milioni netti a stagione. Al momento per Eriksen l'offerta di Marotta agli Spurs è ferma a 15 milioni di euro più bonus e presto potrebbero arrivare novità importanti sulla trattativa. Soprattutto se il giocatore dovesse spingere per un addio immediato al club inglese e gli Spurs dovessero abbassare un po' le pretese economiche (al momento la richiesta è di 20 milioni).

Quanto invece a Vidal, la situazione è un po' più complicata. Il giocatore è da tempo nel mirino dell'Inter, ormai non è più un segreto. E anche Marotta è uscito allo scoperto più volte, parlando di una trattativa in corso. Molto però dipenderà dal futuro di Valverde sulla panchina del Barcellona. Se il tecnico dovesse restare fino a fine stagione, come sembra, il cileno potrebbe anche preparare le valigie e imbarcarsi per Milano. A patto ovviamente che arrivi l'offerta giusta dai nerazzurri, chiamati a uno sforzo economico importante per centrare tutti e quattro gli obiettivi a gennaio, e che si concretizzino anche alcune operazioni in uscita (Vecino e Gagliardini in direzione Premier).