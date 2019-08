L'infortunio di Anthony Martial non cambia le carte in tavola nell'affare Alexis Sanchez-Inter. Secondo 'gianlucadimarzio.com', le parti sono sempre più vicine all'accordo. Il nodo rimane sempre l'ingaggio dell'attaccante cileno, con l'Inter che non vuole superare i 5 milioni e con il Manchester United costretto a contribuire al pagamento.