Inter, Sanchez alza il muro della discordia: a giorni il summit di Marotta con l'agente Felicevich

L'Inter lo considera fuori dal progetto ma Alexis Sanchez ha sinora rifiutato di intavolare trattative coi club che hanno sondato il terreno. In Cile dicono che voglia aspettare il Barcellona sino all'ultimo, chi gli sta vicino sostiene che non abbia soprattutto gradito l'atteggiamento dei dirigenti nerazzurri e non voglia ora fare "sconti". Uno scontro, tuttavia, non conviene a nessuno: né al club - che con l'uscita del giocatore potrebbe poi definire l'arrivo di Dybala - né allo stesso Sanchez che in ogni caso e al di là delle sue chiusure non ha più spazio in squadra. Impuntarsi finirebbe poi per garantirgli oltrettutto l'ostilità del tifo nerazzurro che, a dire il vero, già ora lo vede come l'ostacolo vero sulla strada di un tridente da favola composto da Lautaro, Lukaku e, appunto, Dybala (anche se in realtà le cose non stanno esattamente così). Uno stallo, dunque, che solo Fernando Felicevich, l'agente di Alexis ma anche di Vidal, può risolvere: in settimana è previsto così un suo incontro con Marotta che spera di giungere quanto prima a una soluzione positiva.