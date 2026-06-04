Inter, quattro ore in sede per Chivu: intesa raggiunta per il rinnovo, si attende solo l'annuncio

04 Giu 2026 - 18:38
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Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha trascorso quattro ore quest'oggi presso la sede dell'Inter in Via della Liberazione. Arrivato intorno all'ora di pranzo, l'allenatore è andato via intorno alle 17,30. Tra le parti si è discusso degli ultimi dettagli del rinnovo del contratto: l'intesa è stata raggiunta come noto da tempo. A mancare è solo l'annuncio del prolungamento fino al 2028 (con opzione per un'altra stagione) che arriverà nei prossimi giorni. Chivu, assieme al management interista ha discusso anche delle future mosse sul mercato del club: sul tavolo, ovviamente, la situazione relativa a Palestra ma non solo.

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