Inter, Provedel a un passo. L'agente: "Siamo molto vicini, speriamo bene"

Ivan Provedel è sempre più vicino a diventare il portiere dell'Inter. A confermare la trattativa ben avviata è Gianni Rava, procuratore dell'estremo difensore: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene". Poi il retroscena sulla fede del portiere friulano: "Provedel è tifoso dell’Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi".