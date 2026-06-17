Inter, Provedel a un passo. L'agente: "Siamo molto vicini, speriamo bene"

Vicino l'accordo con il portiere, operazione con la Lazio da 3 milioni di euro

17 Giu 2026 - 16:36
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© italyphotopress

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Ivan Provedel è sempre più vicino a diventare il portiere dell'Inter. A confermare la trattativa ben avviata è Gianni Rava, procuratore dell'estremo difensore: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene". Poi il retroscena sulla fede del portiere friulano: "Provedel è tifoso dell’Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi".

Nei progetti dei nerazzurri infatti, il portiere classe '94 si giocherà il posto con Pepo Martinez. L'operazione tra Inter e Lazio dovrebbe chiudersi con un conguaglio di circa 3 milioni di euro in favore dei biancocelesti. 

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