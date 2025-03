Inter, primi incontri per il futuro di Pio Esposito

Un gioiello tra le mani. È questa la sensazione che l'Inter ha riguardo all'ultimo dei fratelli Esposito, Francesco Pio. Il classe 2005 sta facendo benissimo allo Spezia (al momento primo nella classifica cannonieri di Serie B con 14 gol) e in viale della Liberazione c'è l'intenzione di tenerselo stretto. E, in questo solco, si inserisce l'incontro tra Piero Ausilio e l'agente del ragazzo Mario Giuffredi: il dirigente nerazzurro ha visto il rappresentante del giovane attaccante a Napoli per provare a intavolare discorsi sul futuro. Prima di arrivare alla fumata bianca però serviranno altri incontri. Al momento però l'Inter ha iniziato a presentare il progetto che ha in mente per il ragazzo: prima un rinnovo "alla Carboni" e poi o un altro anno lontano da Milano per farsi le ossa, oppure un ruolo da quarto attaccante in nerazzurro.