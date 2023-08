Inter, per la difesa resta concreta la pista Merih Demiral

L'Inter ha messo nel mirino Merih Demiral dell' Atalanta per la difesa. I bergamaschi hanno aperto alla cessione del centrale perché vorrebbero acquistare Isak Hien dall'Hellas Verona, e sono disposti a venderlo anche in prestito con diritto di riscatto che a certe condizioni può diventare obbligo. Tra i due club ci sono contatti costanti e la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni regalando a entrambe le squadre un rinforzo in difesa.

INTER SU DEMIRAL

Demiral vuole l'Inter, riporta Alfredo Pedullà, è fiducioso e attende pazientemente che le società arrivino a un dunque. I nerazzurri hanno urgente bisogno di un centrale roccioso e fisico che non faccia rimpiangere Skriniar. Le garanzie fornite dal terzetto Darmian-Acerbi-Bastoni fanno dormire sonni tranquilli Simone Inzaghi, ma il turco classe 1998 rappresenterebbe anche un investimento per il futuro oltre che per il presente. Abituato a giocare a tre, forte in marcatura e già con molta esperienza in Serie A, è ritenuto il profilo giusto dalla dirigenza interista.