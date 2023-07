Manovre nerazzurre

Il club milanese, stando alle parole del procuratore del giocatore, potrebbe essere interessato all'ex Udinese rimasto svincolato

A centrocampo l'Inter è in cerca di colpi per arricchire il reparto e non è da escludere un rinforzo di esperienza come Roberto Pereyra, che peraltro arriverebbe a parametro zero visto che si è svincolato dall’Udinese. L’agente dell’argentino, Federico Pastorello, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito. “Per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti, neanche dall’estero. Il ragazzo preferirebbe comunque restare nel campionato italiano – ha sottolineato il procuratore a Calciomercato.it – In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter, ne abbiamo parlato soltanto con loro. È un giocatore che piace, ma a oggi non c’è nulla di concreto“.

Nella scuderia di Pastorello c'è anche Tommaso Baldanzi, esploso nell'ultima stagione con la maglia dell'Empoli e che si è messo in evidenza anche nel Mondiale Under 20 con gli Azzurrini. Il fantasista classe 2003 è sotto la lente d'ingrandimento soprattutto di Juventus, Napoli e Roma: "È normale che venga seguito dai top club di Serie A. Ci sono diverse squadre interessate, però non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale – ha rivelato lo stesso Pastorello – Lui a Empoli sta benissimo e prenderemo la decisione migliore per il suo futuro".