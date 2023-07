Inter-Bayern, accordo verbale per Sommer: affare da 5 milioni di euro

INTER

La trattativa per il portiere svizzero alle battute finali, chiusura attesa settimana prossima. Poi Trubin o Audero

L'Inter su Sommer: a Euro 2020 il rigore parato a Mbappé grazie a occhiali speciali





Yann Sommer è sempre più vicino all'Inter, l'estenuante trattativa per il portiere svizzero è alle battute finali: dalla Germania è arrivata la notizia dell'accordo verbale tra nerazzurri e Bayern Monaco, tanto che si attende una chiusura dell'affare per settimana prossima quando Simone Inzaghi potrà avere il rinforzo che attendeva tra i pali. La cifra di cui si parla è di 4 milioni di euro più bonus, a metà tra la clausola (6 milioni) e i 4 che voleva spendere l'Inter dopo aver ceduto Onana al Manchester United.

La priorità del mercato nerazzurro, dopotutto, era proprio quella del numero uno, visto che contro l'Al Nassr l'Inter ha dovuto schierare Stankovic e Di Gennaro. Anche il Bayern Monaco, tra l'altro, è in tournée in Giappone e questo potrebbe favorire un veloce arrivo di Sommer anche se la seconda - e ultima - partita dei nerazzurri sarà martedì contro il Psg, quindi è molto probabile che il trasferimento diverrà ufficiale con la squadra già rientrata in Italia.

Una volta ufficializzato il nuovo portiere titolare, Marotta e Ausilio si concentreranno - oltre ai discorsi sulla prima punta e il centrocampista - sul secondo portiere. Con Anatoliy Trubin c'è già un accordo, che però manca con lo Shakhtar Donetsk: i nerazzurri offrono tra i 10 e i 15 milioni visto che il portiere è in scadenza nel 2024, contro una richiesta ucraina di 25. Lo Shakhtar, tra l'altro, oggi ha annunciato di aver dato il numero 1 a Trubin, un messaggio che sembra portare alla conferma del 21enne. Se non si arriverà alla fumata bianca, possibile virata su Emil Audero della Sampdoria con la consapevolezza che Trubin arriverebbe comunque, questa volta a parametro zero, la prossima estate.