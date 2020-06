Inter, parla Marotta: "Se va via Lautaro arriverà un big"

INTER

Dalle mosse del calciomercato alla ripartenza del campionato, passando per Lega Calcio e Figc. Beppe Marotta racconta tutto e punta dritto verso l'alto. Lì dove vuole portare la sua Inter. L'argomento caldissimo è Lautaro Martinez, attenzionato dal Barcellona. "Non so cosa pensino, magari avranno anche delle alternative. Io spero che non paghino la clausola". E, in caso di addio, arriverà un top player.

Esattamente come Lautaro il discorso mercato è complicato ma con le opportunità che si dovranno delineare. Per esempio, al centro di un intrigo di mercato. L'attaccante della Fiorentina è tra gli obiettivi anche della Juventus e la concorrenza è forte. "La Fiorentina ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro”, dice Marotta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. Commisso, infatti, spera di portare a casa più di 70 milioni di euro.

Tema Dybala: "“È uno dei più grandi talenti. L’anno scorso c’erano sensazioni per poterci arrivare. Oggi è proiettato a diventare un grande leader della Juve”.

Per quanto riguarda Tonali, invece, l'operazione è più "abordabile" col giocatore che è ancora in fase di crescita.

Sul tema che ha diviso i tifosi come Icardi la posizione della società è stata da sempre netta. "Avevamo fatto una scelta progettuale anche tecnicamente, un anno fa, l’abbiamo rispettata"

Sulla Serie A e il confronto con la Juventus, Marotta non teme nessuno perché con l'avvento di Conte "la crescita si è notata". Infine su Lega e Figc ammonicsce: " Ci vuole una governance".