Inter, oggi l'avvocato Ledure presenta al Chelsea l'offerta per Lukaku

Contatto telefonico ufficiale: tra i due club resta una distanza di circa 10 milioni

© instagram L'appuntamento in videoconferenza è fissato per la giornata di oggi: l'avvocato Ledure, uomo di fiducia di Lukaku e già l'anno passato architetto della trattativa che riportò il belga a Milano, presenterà al Chelsea l'offerta ufficiale che l'Inter ha studiato per provare a chiudere la trattativa ri-acquistando definitivamente il cartellino di Big Rom. Le parti, al momento, restano ancora distanti: da una parte il club londinese che valuta il belga non meno di 45 milioni, dall'altra i nerazzurri che non intendono andare oltre i 35, suddivisi tra i cinque del prestito oneroso e i 30 del riscatto obbligatorio fissato per l'anno prossimo. Il Chelsea farà leva sui 50 milioni che l'Al Hilal, club saudita, era disposto a pagare per Lukaku, l'avvocato Ledure da parte sua ribadirà l'assolta fermezza del suo assistito, che non intende prendere in considerazioni altre soluzioni rispetto a quella interista.

Lukaku, al di là dei rumors realtivi a presunti ammiccamenti prima del Milan e da ultimo della Juve, si vede solo all'Inter, tanto che ha dato la sua disponibilità a una ulteriore riduzione dell'ingaggio, passando dagli attuali 8,5 milioni a stagione ai 7,5 che prendeva ai tempi della sua prima militanza nerazzurra. Il club milanese ha da parte sua offerto al giocatore un contratto di quattro anni, fino al 2027, in modo tale da poter spalmare su una ulteriore annualità i costi di gestione. Al momento Lukaku resta in Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze, allenandosi quotidianamente in modo molto intenso (come testimoniato da lui stesso sui suoi profili social) per potersi presentare al meglio - così desidera - alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. Di certo, oggi, c'è che non si presenterà al raduno del Chelsea fissato per mercoledì.