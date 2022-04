Inter, offerta e controproposta: fissato l'appuntamento per il rinnovo di Perisic

INTER

Sul tavolo anche il prolungamento di Handanovic: le parti non sono lontane, ma l'accordo ancora non c'è

Il mercato dell'Inter è fatto anche di rinnovi, lo abbiamo visto nei scorsi con i nuovi accordi trovati con Bastoni, Barella, Lautaro, Dimarco e da ultimo Brozovic. Un lavoro che proseguirà nelle prossime settimane, parallelamente a quello relativo ai nuovi ingressi e alla conseguenti cessioni. Se per Skriniar (in scadenza nel 2023, l'accordo per allungare sino al 2026 non è in dubbio, per Handanovic e Perisic (liberi a fine giugno) la situazione non è ancora definita. C'è la volontà di proseguire assieme, lo ribadiscono entrambe le parti, ma non c'è ancora accordo. Di sicuro il club e i due giocatori si sono dati appuntamento a fine campionato: offerte e contro-proposte sono già state formulate, nessuno mette fretta alla controparte, il dialogo sinora è stato sempre proficuo e giudicato positivo. Ma sino a maggio non ci saranno certezze. Getty Images

Per Perisic, il management interista ha previsto un 1 più 1, vale a dire un biennale mascherato: il punto di caduta sta nella formula con cui può scattare l'opzione per la seconda stagione, tenuto conto che il croato non intende scendere sotto i due anni di accordo. Per l'ingaggio si va da 3/3,5 milioni offerti dal club ai 4 chiesti dal giocatore: anche qui a fare la differenza in positivo e negativo sono i bonus da inserire, più o meno facili da raggiungere. Perisic, d'altra parte, non ha al momento ricevuto offerte "irrinunciabili" da altre società e, come più volte ribadito a Marotta, la sua priorità resta l'Inter.

Per Handanovic - 38 anni il prossimo luglio - c'è forse maggior ottimismo. L'idea dell'Inter - sostanzialmente condivisa dallo sloveno - è quella di proseguire assieme, affiancando al capitano il neo-acquisto Onana: semplificando al massimo, Samir sarebbe chiamato a "ammorbidire - l'ambientamento del camerunese in Italia e in Serie A, senza necessariamente dover stilare gerarchie preventive. La formula contrattuale è sempre quella dell'uno più uno, l'ingaggio non superiore ai 2,5 milioni. Da qui a dire che la firma sia vicina ce ne passa, ma la volontà comune di continuare assieme porta a un cauto ottimismo. Come per Perisic, entro fine maggio il dentro o fuori.

