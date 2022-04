Correa e la spinta dei 60mila: l'Inter inizia la volata finale contro il Verona

VERSO INTER-VERONA

Dopo il successo contro la Juve, la corsa a tre con Milan e Napoli riparte dall'Hellas

Da Verona al Verona, dai due gol con cui nel giorno del suo esordio con la maglia dell'Inter al Bentegodi, il 27 agosto scorso, regalò il successo ai nerazzurri alla partita di domani, quella in cui - salvo sorprese - sarà chiamato a sostituire lo squalificato Lautaro, guidando l'attacco di Simone Inzaghi assieme a Dzeko. Ma a spingere i nerazzurri contro l'Hellas non ci sarà solo Joaquin Correa - favorito su Sanchez - ma anche un San Siro quasi gremito, con 60mila tifosi che dopo la vittoria contro la Juve allo Stadium, faranno sentire la loro spinta in questa incertissima volata scudetto con Milan e Napoli. Getty Images

Ma si diceva di Correa. Ebbene, per l'argentino una stagione tribolata, un problema prima all'anca e poi due infortuni muscolari che lo hanno tenuto fuori lungo tempo, in pratica dalla partita contro la Roma all'Olimpico del 4 dicembre (quella in cui fece vedere il perché Inzaghi lo avesse fortemente voluto ancora con sé) fino al rientro in Coppa Italia contro il Milan a inizio marzo (fatta eccezione per le estemporanee apparizioni in campionato contro Lazio e Atalanta e i 5 sfortunatissimi minuti in Coppa Italia contro l'Empoli). Nell'ultimo mese solo pochi minuti per l'argentino in maglia nerazzurra, qualcosa in più con la sua Nazionale: con l'Hellas, dunque l'occasione per ripagare la fiducia del mister, la chance per tornare al gol che gli manca dalla doppietta contro l'Udinese di fine ottobre, l'opportunità di riprendersi l'Inter in questa volatona scudetto.

Certo, poi la conferma arriverà solo dalla rifinitura di oggi e quindi un margine di dubbio è meglio conservarlo, anche perché la voglia di rivalsa non manca di certo ad Alexis Sanchez. Più probabile però che il cileno sia chiamato a dare il suo contributo a partita in corso, come successo con Torino e Fiorentina. Due scampoli di partita importanti in cui Alexis ha saputo trovare prima il gol del pareggio contro i granata e poi sfiorare il vantaggio contro i viola, dimostrando di attraversare un buon momento di forma.

