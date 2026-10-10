Inter, Mkhitaryan: "Escludo un futuro in Arabia o Mls"

"Escludo la possibilità di trasferirmi in Arabia Saudita, in Armenia oppure nella Mls. Perché per me i soldi non sono mai stati la cosa più importante. Non ho mai giocato a calcio per soldi. Ho cambiato club e ho giocato a calcio per le mie ambizioni, per i miei obiettivi, per quei sogni che avevo fin da bambino e che mi hanno accompagnato nel corso della carriera": così il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan in un'intervista alla tv armena in cui ripercorre anche tutti i passi della carriera, fino all'Inter. Il centrocampista però non fissa date per quando appendere gli scarpini al chiodo: "Non posso promettere niente, perché sono arrivato a un'età nella quale non bisogna fare grandi progetti a lungo termine. Bisogna procedere giorno per giorno, pensando al giorno successivo. Perché non è facile recuperare, non è facile fissarsi degli obiettivi e non è facile allenarsi come fanno i tuoi compagni di 22 anni. Cerco di fare tutto nel miglior modo possibile. Ma non posso promettere per quanto tempo continuerò ancora a giocare".