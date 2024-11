L'Inter Miami, compagine che milita nella Mls, ha annunciato l'ingaggio di Javier Mascherano come nuovo allenatore. L'ex centrocampista del Barcellona e dell'Argentina ha firmato un contratto di tre anni. Mascherano, che avrà alla sue dipendenze alcuni suoi ex compagni al Barça come Leo Messi, Sergi Busquets e Jordi Alba, prende il posto di Gerardo 'Tata' Martino dimissionario dopo la clamorosa eliminazione nei playoff di Mls.