"Lukaku? Abbiamo fatto un’offerta congrua e importante per una società come la nostra. Non abbiamo concluso, monitoreremo la situazione. Non mi sbilancio. Nel calcio quello che non succede oggi succede domani e quello che speri succeda stasera, domani diventa un aspetto negativo”. Parole dell'ad dell'Inter Giuseppe Marotta dopo la presentazione dei calendari.