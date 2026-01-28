Inter, Marotta: "Diaby è un'opzione, ma le percentuali sono minime"

Giuseppe Marotta, presidente e AD dell'Inter, ha parlato del mercato nerazzurro a Sky Sport a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida di Champions League con il Borussia Dortmund: "Ci sono due considerazioni da fare: non siamo in una situazione d'emergenza e vogliamo rafforzare la rosa. Non è facile trovare giocatori che si possono inserire qualitativamente nel gruppo. Non c'è preclusione negli investimenti, ma dobbiamo trovare il giocatore. Stiamo sondando delle piste, vediamo come andrà da qui a fine mercato. Il gruppo è in linea con gli obiettivi". E su Diaby aggiunge: "Quando parlavo di sondaggi non nascondo che ci sia questa ipotesi, anche se è molto remota. Le percentuali sono minime, ma affrontiamo la situazione con tranquillità".