Fulham, è fatta per Oscar Bobb dal City

28 Gen 2026 - 21:17
Dopo due colpi da 90 in entrata (Semenyo e Guehi) il Manchester City si muove anche in uscita: il Fulham infatti, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sarebbe a un passo dal chiudere l'acquisto di Oscar Bobb, esterno offensivo norvegese. Il club londinese si è assicurato il 22enne a fronte di un'offerta da 27 milioni di sterline. Il City ha mantenuto anche un 20% sulla futura rivendita del ragazzo.  Bobb si sottoporrà nei prossimi giorni alle visite mediche prime che l'affare diventi ufficiale. 

21:17
Fulham, è fatta per Oscar Bobb dal City
20:52
Atalanta, Percassi: "L'arrivo di Raspadori non presuppone la cessione di Lookman"
20:50
Paqueta torna al Flamengo, cifra da record per il calcio brasiliano!
20:44
Napoli, Manna sul mercato: "Sterling ci piace, Alisson Santos ha talento"
20:37
Juventus, Chiellini: "Kolo Muani? È del Tottenham, impossibile fare percentuali"