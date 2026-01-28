Fulham, è fatta per Oscar Bobb dal City

Dopo due colpi da 90 in entrata (Semenyo e Guehi) il Manchester City si muove anche in uscita: il Fulham infatti, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, sarebbe a un passo dal chiudere l'acquisto di Oscar Bobb, esterno offensivo norvegese. Il club londinese si è assicurato il 22enne a fronte di un'offerta da 27 milioni di sterline. Il City ha mantenuto anche un 20% sulla futura rivendita del ragazzo. Bobb si sottoporrà nei prossimi giorni alle visite mediche prime che l'affare diventi ufficiale.