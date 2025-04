Inter, Marotta: "Abbiamo un piano già definito anche per il prossimo mercato"

Beppe Marotta guarda al futuro dell'Inter con ottimismo, indipendentemente da come finirà questa stagione. "Noi abbiamo un piano ben definito a prescindere da come si concluderà la stagione, che vogliamo comunque concludere nel migliore dei modi anche se è già soddisfacente sotto l'aspetto sportivo ed economico. In questo modo potremo fare degli investimenti su profili italiani, giovani, per rinforzare il nostro patrimonio, da mixare con giocatori esperti perché sono importanti", ha detto il presidente nerazzurro a Sky.