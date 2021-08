Inter, Lukaku "vota" Milano: il belga dice no alla tentazione Chelsea

PROSPETTIVE NERAZZURRE

Romelu non intende muoversi e anche il club lo considera incedibile. Intanto è in arrivo Nandez

L'istantanea al 3 di agosto è chiara: Lukaku a Milano sta bene e da Milano non intende muoversi. Questo non significa che non siano arrivate offerte allettanti e che i milioni di ingaggio prospettati in particolare dal Chelsea non siano stati una piacevolissima tentazione... Ma no, Romelu ha resistito di fronte al canto delle sirene, sente che ci sono nuovi e importanti capitoli da scrivere nella sua storia all'Inter e quindi non ha preso e - assicura chi gli sta vicino - non sta prendendo in considerazione l'ipotesi di andarsene. E il club? E Suning? E Steven Zhang? Da quanto filtra la proprietà per ora ha detto no ad ogni approccio per il centravanti belga e a meno di prospettive clamorose - offerte superiori ai 120 milioni - non cambierà posizione (ma domandiamoci anche quale proprietà, oggi, non ascolterebbe offerte tanto sostanziose).

In definitiva l'Inter tiene fede a quanto sinora dichiarato: ceduto Hakimi, nessun altro big viene toccato. Lukaku non è in vendita. I risparmi arriveranno - e ci sono ancora quasi trenta giorni di mercato - da altre operazioni in uscita. Poi, questo quello che viene sottolineato da Viale della Liberazione, è ovvio che se hai in squadra giocatori di livello le offerte non mancano. E l'Inter di giocatori di "livello" ne ha parecchi. Così anche su Lautaro, attorno al quale si è alzato un polverone nei giorni scorsi, il messaggio è chiaro: il contratto scade tra due anni, quindi nessuna apprensione, a fine estate si affronterà il discorso rinnovo. Il momento di separarsi, se mai arriverà, non è questo. E anche l'argentino, nei suoi messaggi social, non si è certo mosso come uno che abbia altre idee.

In uscita, invece, ci sono di certo Nainggolan, Vidal e Pinamonti: ma in uscita non significa venduti o ceduti, questo è il primo problema che Marotta e Ausilio devono affrontare. E nel caso del belga la soluzione è vicina: con l'arrivo di Nandez ormai annunciato - si chiuderà nelle prossime ore - Radja si prepara a tornare in Sardegna, con una parte dell’ingaggio pagato però dai nerazzurri.