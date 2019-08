Samuele Longo saluterà ancora una volta l'Inter. L'attaccante, autore del gol del pareggio contro il Psg nell'amichevole valida per l'International Champions Cup, è pronto per una nuova avventura in Spagna, precisamente al Deportivo La Coruña. Trattativa in dirittura d'arrivo, per Longo sarebbe la sesta volta in Spagna dopo le esperienze con Espanyol, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife e Huesca.