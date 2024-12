Inter, la strategia per Nico Paz

Nico Paz strega diverse squadre in Europa, compresa l'Inter. Tuttosport spiega la possibile strategia nerazzurra, considerando che il Real Madrid vanta ancora una diritto di recompra sul talento 20enne del Como e vorrebbe esercitarla a giugno. Difficile però che Paz trovi spazio subito coi Blancos, che in rosa hanno Bellingham, Diaz, Guler ed Endrick, ecco perché l'Inter potrebbe sfruttare la voglia del giocatore di restare a giocare in Serie A: a quel punto Real e nerazzurri potrebbero imbastire un'operazione simile a quella attuale col Como, cessione a titolo definitivo con gli spagnoli che manterrebbero il diritto di una futura recompra.