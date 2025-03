Inter, l'agente di Sucic: "Improbabile che vada in prestito"

"L'Inter lo vuole aggregare alla squadra ad inizio giugno. Lo vogliono e lo stanno aspettando, con l'obiettivo di inserirlo da subito. È improbabile che venga mandato in prestito. È appena tornato da un infortunio e darà il 100% in ogni partita". Così l'agente di Petar Sucic, Ashat Idrizović, parlando del centrocampista croato classe 2003 che i nerazzurri hanno prelevato dalla Dinamo Zagabria lo scorso gennaio per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 10% di rivendita sulla plusvalenza.