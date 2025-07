L'Inter continua a lavorare per la cessione di Kristjan Asllani come riportato da Sky Sport. Ci sarebbe stato un incontro con i dirigenti del Real Betis con i dirigenti nerazzurri che avrebbero spiegato come il centrocampista albanese può partire solo a titolo definitivo. Il club spagnolo sarebbe però interessato anche al Milan con Emerson Royal per cui sono previsti contatti nelle prossime ore.