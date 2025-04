Inter in pole per Luis Henrique: si prova a chiudere entro fine maggio

L'Inter fa sul serio per Luis Henrique. La trattativa per portare l'esterno del Marsiglia a Milano sarebbe già ben avviata: i vertici nerazzurri infatti avrebbero allacciato i contatti con la dirigenza dei francesi circa tre settimane fa per battere sul tempo la concorrenza di tanti club interessati al ragazzo, tra cui anche il Bayern Monaco. L'idea dell'Inter, secondo quanto sostiene Gianluca Di Marzio, sarebbe quello di sfruttare i buoni rapporti con il club del Sud della Francia per chiudere la trattativa a cifre inferiori rispetto ai 30 milioni richiesti inizialmente dall'OM con un'offerta tra i 20 e i 25 milioni, magari inserendo qualche bonus o anche una contropartita tecnica per abbassare la quota cash. Segnale che la trattativa sia già ben avviata è stata la presenza del ds dei francesi, Medhi Benatia, a San Siro per il derby di Coppa Italia. L’Inter vorrebbe raggiungere un'intesa il prima possibile per mettere Luis Henrique a disposizione di Inzaghi già per il Mondiale per Club.