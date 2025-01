Il presidente del Godoy Cruz avvisa l'Inter: "Andino costa 20 mln, su di lui anche due di Premier"

Dal presente al futuro, il piano dell'Inter è doppio. Da un lato si continua a seguire Petar Sucic della Dinamo Zagabria, regista che potrebbe sbarcare in estate mettendo in pericolo il futuro di Asllani (a meno di una partenza di Calhanoglu, a oggi impronosticabile), dall'altro si lavora sulla nuova Under 23 che dovrebbe nascere proprio la prossima stagione. Sembrano definitivamente saltati Tomas Perez e Mateo Silvetti, per i quali non si è trovato l'accordo coi Newell's Old Boys, ma gli scout interisti restano attivi in Argentina: il nome nuovo Santino Andino, 19enne esterno offensivo del Godoy Cruz. Ma non si tratta di un'operazione così semplice, almeno da quanto fa capire José Manzur, presidente del club argentino, in esclusiva a Simone Togna per FcInterNews.it. Queste le dichiarazioni del numero uno del club di Mendoza: “Il cartellino del giocatore è al 100% di nostra proprietà. La clausola rescissoria è di 20 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro, ndr). L'Inter? Anche due club di Premier League si sono informati sulla sua situazione. Il mercato va avanti. È un discorso per il prossimo giugno, non per l’immediato. Adesso sono in atto le consultazioni, le società interessate ad Andino dovranno aspettare”.