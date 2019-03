INTER, IL REAL SI RITIRA DALLA CORSA PER PALACIOS

24/03/2019

Il Real Madrid ha frenato il proprio interesse per l'attaccante del River Plate Exequiel Palacios: secondo quello che riporta AS, con l’acquisto del brasiliano Eder Militão gli slot disponibili per gli extracomunitari sono tutti occupati. Sull'attaccante argentino c'è il forte interesse dell’Inter che ora potrebbe avere una corsia preferenziale spalancata.