Inter, ufficiale il rinnovo di Stefan De Vrij fino al 2025

Stefan De Vrij ha rinnovato con l'Inter. Prolungamento fino al 2025 per il difensore olandese ex Lazio, che veste la casacca nerazzurra dal 2018. De Vrij ha collezionato in 5 anni 151 presenze e 8 reti in 5 stagioni. Il suo rinnovo è il terzo della stagione dopo quelli di Barella e Calhanoglu. Nonostante qualche problema fisico di troppo il centrale ha giocato 38 partite complessive nella stagione 2022-2023.