"Lukaku? Come ho sempre detto stiamo parlando di un giocatore che non e' un nostro giocatore, quindi non è giusto parlarne mancherei di rispetto nei confronti del giocatore e del club". Cosi' Antonio Conte, allenatore dell'Inter, interpellato sul tema mercato dopo l'amichevole vinta dai nerazzurri contro il Psg. "Lukaku è un giocatore dello United, sappiamo che c'è il mercato in atto e il club sta lavorando per cercare di completare la rosa tra cessioni e acquisti - ha spiegato il tecnico - . Però, come ho sempre detto, c'è molta fiducia nel club ma per me in questo momento la cosa più importante e che voglio rimarcare è che sono contento di come stiano lavorando i miei giocatori".