Grande entusiasmo in casa Inter, non solo per la vittoria contro il Lecce ma anche per un mercato che oggi ha fatto registrare due botti: è tutto fatto per Sancez e Biraghi, attesi già domani a Milano. Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore generale nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni. "Ottimisti su Sanchez? Sempre ottimisti“. Poi una breve battuta sul caso Icardi: “ Il confronto alla Pinetina? Tutto bene. La posizione rimane quella di ieri? Sì".