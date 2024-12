Inter, Bisseck piace a Tottenham e West Ham: pronte le offerte

Dodici presenze da titolare (e cinque da subentrato) su 23 partite per un totale, sin qui, di 1.103 minuti giocati conditi anche da un gol e un assist: non farà parte del terzetto titolare, ma Yann Bisseck è ormai una certezza per Simone Inzaghi. Arrivato un po' a sorpresa nel mercato estivo 2023 per 7 milioni di euro dai danesi dell'Aarhus, il difensore tedesco ne ha fatta di strada all'Inter. E non è un caso che su di lui si siano attivate le antenne di due club della Premier League: Tottenham e West Ham. Secondo CaughtOffside sia gli Hammers che gli Spurs sono alla ricerca di un difensore centrale fisico e dalla giovane età, per questo hanno mandato osservatori a Inter-Parma per vedere dal vivo Bisseck. Recensioni eccellenti da parte degli scout tanto che, scrivono in Inghilterra, si profila un derby londinese per lui. In tutto questo ovviamente va chiarita la posizione dell'Inter che reputa il classe 2000 tedesco non solo un prospetto futuro ma già una solida realtà ma CaughtOffside si domanda "potranno i nerazzurri resistere a un'offerta da 35 milioni di sterline (circa 42 milioni di euro, ndr)?".