Inter, Ausilio su Inzaghi: "Contenti di lui. Per il rinnovo non c'è fretta"

Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi e di un eventuale rinnovo di contratto: "È una cosa talmente normale e facile da gestire. Di comune accordo, non abbiamo fretta. Rinnovare di un solo anno, come è successo dopo lo scudetto, permette anche a lui di tenere alta la tensione, di essere sul pezzo, con la testa piena di motivazioni. Probabilmente rimarrà per 10 anni come allenatore dell'Inter, ma è giusto che a fine stagione -vale per lui, ma anche per me- si facciano delle valutazioni da entrambe le parti. Valutazioni che possono portare a miglioramenti come è successo nell'ultimo rinnovo. Quello che è sicuro che siamo contentissimi di lui, è il migliore allenatore che possa avere l'Inter e sono convinto che anche Inzaghi pensi la stessa cosa dell'Inter".