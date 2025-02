Inter, Ausilio: "Asensio e Felix? Offerti dagli agenti, ma noi eravamo a posto"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato in esclusiva a SportMediaset. Tra i temi toccati, anche il mercato: "Joao Felix e Asensio sono stati offerti, a noi come a molte altre squadre, dagli agenti. Sono opportunità che il mercato mette a disposizione, ma noi davanti eravamo a posto così. Se ci fossero state uscite - non solo in attacco ma anche negli altri reparti - avremmo pensato a quale soluzione il mercato ci poteva offrire per completare la squadra nel modo che avevamo in testa"