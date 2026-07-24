Cagliari, Zappa rivela: "A gennaio mi hanno cercato Fiorentina e Napoli"

24 Lug 2026 - 17:28
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© italyphotopress

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Gabriele Zappa ha parlato dal ritiro del Cagliari a Ponte di Legno e ha rivelato alcuni interessanti retroscena di mercato facendo anche il punto sul futuro. Queste le parole del terzino classe '99: "Spesso le notizie le leggo direttamente dai giornali. Al momento non c'è niente di concreto. A gennaio gli interessamenti di Fiorentina e Napoli erano reali, ma sono felice di essere rimasto perché qui sto bene e sono contento di vestire questa maglia, col tempo ho capito cosa voglia dire per i tifosi del Cagliari, e cosa significhi indossare questi colori rappresentando un popolo". 

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