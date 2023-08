Inter, arrivata la prima offerta per Arnautovic: no del Bologna

ASSALTO ALLA PUNTA

I felsinei continuano a dichiarare incedibile la punta. Ma davanti a 10 milioni potrebbero vacillare

© Getty Images In casa Inter c'è un obiettivo chiaro: portare a casa un attaccante entro il prossimo weekend, ossia quando è fissato l'inizio del campionato. E l'obiettivo adesso è solo uno: Marko Arnautovic, per quello che sarebbe un disposto a dir poco inaspettato. Nonostante il Bologna continui a dichiarare il 34enne incedibile, i dirigenti nerazzurri non mollano. Nelle ultime ore, svela La Gazzetta dello Sport, Marotta ha presentato una prima offerta ai felsinei da 8 milioni di euro.

Dietro la strategia del Bologna c'è probabilmente la volontà di alzare il più possibile il prezzo. Anche se il calciatore, spalleggiato dal suo allenatore Thiago Motta, spinge per salire sull'ultimo grande treno della sua carriera, quello che nel 2010 gli ha regalato il Triplete nell'era di Josè Mourinho. Gli emiliani per ora tirano dritto, ma se l'Inter toccherà quota 10 milioni, magari inserendo dei bonus, è assai probabile che l'affare vada in porto. Il destino dell'operazione comunque, in un senso o nell'altro, si conoscerà nel giro di pochi giorni.